جدة..احتشاد طبي لمناقشة المستجدات في علاج الإدمان

بدأ في جدة صباح السبت المؤتمر الدولي الثالث للطب النفسي والإدمان، الذي ينظمه مستشفى الأمل في جدة، وقد أطلق الدكتور سامي با داوود مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة، فعاليات المؤتمر الذي يستمر يومين في فندق إنتركونتيننتال جدة.

المؤتمر يناقش 38 ورقة عمل علمية وعقد 22 ورشة عمل تدريبية، يديرها نخبة من أشهر العلماء والمختصين في علاج الأمراض النفسية والإدمان، بحسب بيان صادر عن اللجنة المنظمة للمؤتمر.

وفي كلمة ألقاها الدكتور سامي با داوود قال: "هذا المؤتمر يهدف بشكل أساسي إلى تعريف الأطباء والعاملين في مجال الطب النفسي والإدمان، من كوادر فنية وتمريضية، بكافة المستجدات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع المرضى والمراجعين، الذين يعانون أمراضاً نفسية، أو المدمنين على المخدرات بمختلف أنواعها".

من جهته أوضح رئيس المؤتمر المشرف العام على برنامج مستشفى الأمل في جدة الدكتور أسامة آل إبراهيم أن المؤتمر يعزز الجهود المبذولة في علاج الإدمان، ويستعرض الطرق والأساليب الحديثة في علاج الإدمان والاضطرابات النفسية، ما يزيد من تبادل الخبرات على المستوى المحلي والعربي والدولي.

فيما أكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر سليمان الزايدي أن فترة الإعداد للمؤتمر استغرقت ما يزيد على 18 شهراً، شارك فيه ما يقرب من 120 مشاركاً ومشاركة، سواء من موظفي المستشفى أو من المتطوعين، وأشار إلى أن المؤتمر يستضيف 54 محاضراً ومحاضرة، من بينهم 18 محاضراً ومحاضرة من خارج المملكة، ممن يملكون بصمات واضحة في علاج الإدمان والأمراض النفسية، بالإضافة لمشاركة 36 محاضراً من داخل مستشفى الأمل، بصفتهم من أفضل المتخصصين في هذا المجال، وقال إن: "المؤتمر يعد انعكاساً طبيعياً للجهود والخدمات التي يقدمها مستشفى الأمل للمستفيدين والمراجعين، سواء العلاجية أو برامجه العلاجية والتوعوية".