محافظ جدة يفتتح فعاليات أسبوع المرور الخليجي غداً

يرعى الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة غداً الأحد انطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي الثلاثين تحت شعار (غايتنا سلامتـك)، وذلك بمجمع الأندلس مول، وأعرب اللواء وصل الله بن وصل الحربي مدير مرور المحافظة عن السعادة البالغة بهذه الرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي محافظ جدة، مثمناً دعم سموه الدائم لكل ما من شأنه الرقي بمستوى الأداء المروري ومتابعته لتطبيق الأنظمة التي تساهم في المحافظة على الأرواح والممتلكات وتشجيعه لكل الأنشطة والبرامج التوعوية التي تنفذها إدارة مرور محافظة جدة.

كما أكد أن مرور محافظة جدة سوف يسعى من خلال هذه المناسبة إلى ترسيخ المزيد من الوعي والسلوك المروري والالتزام بالأنظمة المرورية لدى قائدي المركبات من خلال شعار هذا الأسبوع.

وأشار إلى تجنيد كافة الإمكانيات منذ وقت مبكر لإنجاح فعاليات هذه المناسبة والاستفادة من النشاطات المختلفة لتفعيل شعار الأسبوع، بما يحقق رفع مستوى السلامة المرورية لكافة شرائح المجتمع من خلال المحاضرات والندوات التي تعقد من قبل ضباط المرور بالمدارس والجامعات ومؤسسات التعليم المختلفة والقطاع الخاص والتي تركز على توجيه الشباب بضرورة توخي الحذر والتقيد بالأنظمة المرورية والتي تستهدف طلاب وطالبات المدارس والجامعات باعتبارهم أحد الشرائح المستهدفة في فعاليات وبرامج هذا الأسبوع.

بالإضافة إلى معارض مصغرة في شعب وأقسام المرور ويشارك في هذه المناسبة عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، والتي تقوم بدورها في هذا الجانب وحث منسوبيها على المشاركة الفعالة لإيصال الرسالة للمجتمع وتحقيق أقصى درجات السلامة المرورية.