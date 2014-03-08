نماذج نسائية نعتز بها

الدكتورة هويدا عبيد القثامي: استشارية أولى لجراحة القلب في مركز الأمير سلطان لجراحة القلب ورئيسة قسم جراحة القلب.

انتخبت واحدة من خمسين شخصية مشهورة على مستوى العالم.

وهي أول من ابتكر إجراء عملية ربط الشريان الرئوي للأطفال المصابين بعيوب خلقية.

حصلت على وسام الملك فيصل في الدورة الرابعة.

وكذلك انتخبت كعضو مؤسس للجمعية العالمية لجراحة القلب والصدر والعيوب الخلقية للأطفال.

وهي رئيسة البعثة الطبية السعودية الخيرية لعلاج قلوب أطفال اليمن الشقيق.

البروفيسورة غادة مطلق المطيري: حصلت على جائزة الإبداع العلمي من أكبر منظمة لدعم البحث العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية (N1H) قيمتها ثلاثة ملايين دولار، وتمنح الجائزة لأفضل مشروع بحثي من بين عشرة آلاف باحثة وباحث.

وقد ترأست مركز أبحاث بجامعة كالفورنيا، ونالت أرفع جائزة للبحث العلمي في أمريكا على اختراعها الذي يعتبر بديلاً عن العمليات الجراحية في علاج بعض الأورام السرطانية دون تدخل جراحي.

متى نعرف قيمة هذه المرأة العبقرية؟.

وأين دور جامعاتنا السعودية من الاستفادة من هذه الطاقة المتفردة.

وتسخير بحوثها لخدمة المجتمع السعودي؟.

إنني من الذين يعتزون ويفتخرون بكل هذه العبقريات من بناتنا.

وهناك الكثير والكثير في هذا المجتمع السعودي مثل: الدكتورة خولة الكريع وأمال بيت المال، والدكتورة سامية عامودي وغيرهن.

وفقهن الله جميعا.

والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.



نقلاً عن صحيفة "مكة"