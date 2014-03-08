‏‫سياحة جدة: إغلاق 21 منشأة سياحية خلال الربع الأول

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للسياحة والآثار، يوضح نشاطات فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة (قسم التراخيص بجدة) خلال الربع الأول من العام الجاري، عن إغلاق 21 منشأة مخالفة للاشتراطات، وذلك عن طريق اللجنة الميدانية المكونة من الإمارة والمحافظة والأمانة والكهرباء.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة، محمد بن عبدالله العمري، في بيان صحافي أن التقرير أشار إلى أن غالبية المخالفات التي تم ضبطها في مدينة جدة والمراكز التابعة لها، تتركز في عدم وجود تراخيص التشغيل في قطاع الإيواء السياحي، إضافة إلى عدم توافر وسائل الأمن والسلامة، حيث بلغ عدد الإشعارات 178 إشعاراً، منها 32 مخالفة، و73 قرار عقوبة مسلمة، و73 إشعار سداد للمنشآت المخالفة، كما تم التنسيق والتعميم على جميع المنشآت السياحية بتركيب الكاميرات، وعدم تصوير الوثائق الرسمية، واستخدام اللغة العربية الرسمية بالمملكة.

وبالنسبة لإحصائيات الرخص الصادرة من الفرع، فقد تم إصدار 53 رخصة جديدة، منها 29 رخصة جديدة لشقق مفروشة، وفندق واحد، ونزل سياحي واحد، و9 وكالات سفر، و5 منظمي رحلات، و8 مشاركات بالوقت، كما تم تجديد 21 رخصة، منها 5 رخص لشقق مفروشة، وفندق واحد، و18 وكالة سفر، و2 منظم رحلات، ومرشد سياحي.واحد.

يذكر أنه خلال العام الماضي وصل إجمالي ما تم إصداره من مخالفات وقرارات ضد المنشآت السياحة في جدة إلى 781 قراراً، منها 236 مخالفة محررة، و146 قرار عقوبة، و51 قرار غلق منفذ، و152 إشعاراً نهائياً، و196 إشعار عدم وجود ترخيص بلدية أو الدفاع المدني.