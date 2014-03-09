إحالة قضية وافد طعن أخاه بمكة إلى الادعاء العام

‏‫أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم، عاطي بن عطية القرشي، أنه في مساء يوم أمس السبت استقبل مركز أجياد بشرطة العاصمة المقدسة بلاغاً عن وافد من جنسية عربية (25 عاما)، أقدم على طعن أخيه الأصغر (23 عاماً) بآلة حادة في أسفل البطن بأحد أحياء مكة، وجرى نقل المجني عليه للمستشفى لإجراء الكشف الطبي عليه، حيث تبين أن حالته مستقرة.

وأكد المقدم القرشي أنه تم القبض على الجاني، وبعد إجراء التحقيقات الأولية اتضح أنه توجد خلافات مالية بينهما، فيما تم إحالة الجاني وأوراق القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات اللازمة.