السديس: الأمر الملكي يعكس صورة السعودية

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس : إن أعظم نعمة منّ الله بها على عباده نعمة الإسلام الحق، قال تعالى: (هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا .....) وقد اشتمل هذا الدين على مقاصد عظيمة، وغايات نبيلة، تهدف إلى حفظ الدين، والنفس والعقل، والعرض، والمال، وتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، ويسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار للأفراد والمجتمعات، وقد أكد الاسلام على لزوم الجماعة والبيعة الشرعية والسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين بالمعروف، والاعتصام بحبل الله جميعاً ونبذ التفرق والاختلاف والانقسام والتشرذم، والتحزب والتعصب، والارهاب والتطرف .

وأكد أن من فضل الله على هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية أن نهجت هذ المنهج الحق، فمنذ تأسيسها الأول على يد الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبدالوهاب رحمهما الله، وهي تلتزم العقيدة الصحيحة السليمة وتحكّم الكتاب والسنة، وتسير على منهج السلف الصالح في دعوة إصلاحية فريدة، حققت الفهم الشمولي للإسلام وقد سار الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله على هذا النهج القويم وتعانق القرآن والسلطان في منظومة فريدة متألقة ونسيج اجتماعي متميز .

وأوضح الدكتور عبدالرحمن السديس في تصريح صحافي أن الأمر الملكي الكريم بسجن من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة جاء ليؤكد تميز هذه البلاد وخصوصيتها وكونها جماعة واحدة رعايتها ورعيتها على قلب رجل واحد لم تفرقها الجماعات ولم تقسمها الأحزاب والطوائف والانتماءات .



وأفاد أن بيان وزارة الداخلية أتى ليكون ترجماناً فعلياً وتطبيقاً عملياً لمضامين الأمر الملكي الكريم ودلالاته السنية، ويعكس صورة مشرقة للمنهج السعودي وثوابته الأصيلة، فلهذه البلاد المباركةفي عنق كل مسلم فضلاً عن أبنائها يد سلفت ودين مستحق فهي قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم وفيها الحرمان الشريفان، موئل العقيدة ومأرز الإيمان