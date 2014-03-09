الصحة: أكثر من ربع السعوديات بدينات

كشفت دراسة أجرتها وزارة الصحة أن أكثر من ربع السعوديات بدينات. وقالت وزارة في بيان لها أن نسبة البدانة لدى النساء أكثر من الرجال بعدما بلغت 33.5%.

وأضافت الدراسة: "حوالي نصف الإناث السعوديات غير ممارسات لأي نشاط بدني على الإطلاق، في حين أن 29% منهن يمارسن نشاطا بدنيا خفيفاً".

وأشارت إلى أن معدل انتشار السمنة تزيد مع التقدم بالعمر حيث بلغت أعلاها في الفئة العمرية (55-64 سنة)، ونسبة الإناث البدينات في هذه الفئة بلغت 4.7%.

وأوضحت الدراسة أن معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم في المجتمع السعودي بلغ 15.1% منها 17.7% عند الذكور بينما بلغ عند الإناث 12.5%، كما تزداد معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم مع التقدم في العمر، حيث سجل أعلى معدل إصابة في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر بنسبة بلغت 65.2%، كما بين المسح أن نسبة انتشار ما قبل ارتفاع ضغط الدم عند الذكور بلغت 46.5% أي ما يعادل (3.04) مليون وبلغت النسبة عند الإناث 34.3% ما يعادل (2.18) مليون.

