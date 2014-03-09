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الصحة: أكثر من ربع السعوديات بدينات

المصدر: الرياض - هاني الصفيان
"ارشيفية"
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كشفت دراسة أجرتها وزارة الصحة أن أكثر من ربع السعوديات بدينات. وقالت وزارة في بيان لها أن نسبة البدانة لدى النساء أكثر من الرجال بعدما بلغت 33.5%.

وأضافت الدراسة: "حوالي نصف الإناث السعوديات غير ممارسات لأي نشاط بدني على الإطلاق، في حين أن 29% منهن يمارسن نشاطا بدنيا خفيفاً".

وأشارت إلى أن معدل انتشار السمنة تزيد مع التقدم بالعمر حيث بلغت أعلاها في الفئة العمرية (55-64 سنة)، ونسبة الإناث البدينات في هذه الفئة بلغت 4.7%.

وأوضحت الدراسة أن معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم في المجتمع السعودي بلغ 15.1% منها 17.7% عند الذكور بينما بلغ عند الإناث 12.5%، كما تزداد معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم مع التقدم في العمر، حيث سجل أعلى معدل إصابة في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر بنسبة بلغت 65.2%، كما بين المسح أن نسبة انتشار ما قبل ارتفاع ضغط الدم عند الذكور بلغت 46.5% أي ما يعادل (3.04) مليون وبلغت النسبة عند الإناث 34.3% ما يعادل (2.18) مليون.

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#السعودية, #دراسة, #مسح, #بدانة, #سمنة, #أمراض, #ضغط

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