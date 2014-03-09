تحذيرات من أمطار غزيرة وسحب رعدية على المملكة

نقلت الأقمار الصناعية اليوم صوراً تثير الحذر وتوجب على الهيئات المختصة اتخاذ كل التدابير اللازمة، إن صحت طبيعة الأجواء التي نقلتها.

وخلال الساعات القليلة المقبلة قد تنهمر الأمطار بغزارة شديدة على المناطق الشمالية من السعودية، ومنها تبوك وعرعر والجوف، ومن المتوقع أن تنتقل هذه السحب لتؤثر على العاصمة الرياض، متحولةً لسحب رعدية ممطرة بغزارة قد تصل إلى حفر الباطن وحائل والقصيم.

وإضافة إلى ذلك ستهب رياح قوية تتعدى سرعتها حاجز الخمسة والأربعين كيلومتراً في الساعة، لتعمل على إثارة الأتربة والغبار على الرياض والمناطق الغربية.

وبناء على هذه التوقعات ينبغي توخي الحذر والابتعاد عن المناطق المنخفضة والسيول الجارية ومناطق تجمع المياه.