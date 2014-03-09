حي السلامة باثنين مليون

من ضمن هواياتي الكثيرة، طبعا غير جمع الطوابع، وأغطية المشروبات بكل أنواعها، والحفاظ والتشبث بكل الملابس القديمة التي استعملتها في كل مراحل حياتي، بما فيها الأحذية و(التلاليك)، فلدي أيضا هواية أخرى، وهي الحصول على المجلات القديمة، وبالأمس، وبينما كنت أتصفح إحدى المجلات الفنية المصرية ومؤرخة بـ٩/٦/١٩٤٤، قرأت الخبر التالي:

منذ بضعة أسابيع، جاء إلى مصر أحد متعهدي الحفلات ليفاوض عبدالوهاب في إحياء حفلات في الأقطار الشقيقة، وتثاءب عبدالوهاب وطلب ألف جنيه، وسأله المتعهد: ألف جنيه بالسنة يا حضرة؟!، فقال له: لا ألف جنيه في الحفلة الواحدة.

وراح الوسيط يحدث عبدالوهاب عن الوحدة العربية وسياسة التبادل التجاري، ولكن عبدالوهاب أصر على ألف جنيه عن الليلة الواحدة!

ويمضي المحرر قائلا: منذ سنوات كان سعر حفلات عبدالوهاب شلنا لا غير!!، أكيد أننا في آخر الزمن ــ انتهى.

ومع المحرر كامل الحق لو أنه تعجب؛ لأن الألف جنيه في ذلك الوقت كانت قيمتها الشرائية بالنسبة لنا تعادل مليون ريال، خصوصا إذا عرفنا أن الجنيه المصري في ذلك الوقت يزيد بسعره على ١٢ ريالا سعوديا من الفضة، وقد نصاب بشيء من (الخبال)، إذا عرفنا أن مجموعة من التجار في جدة بأوائل السبعينات الميلادية، قد اشتروا حي (السلامة) بكامله بـ(اثنين مليون) ريال فقط لا غير، واليوم يساوي عشرات المليارات، فما بالكم لو أن المطرب عبدالوهاب قد اشترى بقيمة كل أجر كان يأخذه أرضا فضاء تعوي فيها الذئاب كحي السلامة ــ مثلا ــ في ذلك الوقت، خصوصا أن الجنيه كان يعادل ١٢ ريال فضة، والريال الفضة يساوي اليوم (٧٥) ريال ورقيا، وفي أوائل الأربعينات كان سعر المتر في تلك المنطقة لا يباع بالريالات ولكن بالقروش!!

لذلك يحق لي أن أتساءل سؤلا اعتباطيا غبيا: لو أن عبدالوهاب في ذلك الزمن قد اشترى واستثمر دخله بهذا الشكل، فكم كانت سوف تكون ثروته؟!، وليس هناك أصدق من قائل: لو أني كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير.

ومع احترامي وإعجابي وطربي كذلك لأجور بعض المغنين في الليلة الواحدة، فقد علمت من مصادر (ليست موثقة) أن المطربة (أحلام) ــ مثلا ــ تطلب في الليلة (٦٠٠) ألف ريال، والمطرب (رابح صقر) يطلب (مليون) ريال، أما المطرب محمد عبده فلا أعلم ماذا يطلب؟!، لهذا تركت خانته مفتوحة هو وضميره، ووالله يستاهل أبو نوره وأبو عبدالرحمن، حتى لو طلب لبن العصفور، فيكفيه أنه قد أشفى بعض القلوب العليلة.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"