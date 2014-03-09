خلفان يمتدح قرار السعودية بتجريم الجماعات الإرهابية

امتدح نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي الفريق ضاحي خلفان قرار المملكة، وتمنى على دول الخليج أن تحذو حذوها، مؤكداً أن أي دولة ترعى الإرهابيين هي دولة عدوة.

وقال الفريق خلفان في حديث لنشرة الرابعة على قناة "العربية" إن "الإمارات وضعت الإخوان على قائمة الإرهاب، وتطبق ذلك حالياً بشكل فعلي، حتى لو لم يعلن عنه"، معتبراً أن من يحملون أجندات وانتماءات خارجية يضرون بدول الخليج.

وكان خلفان شنَّ هجوماً عنيفاً في تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على القرضاوي، معتبراً أنه استغل نفوذه المالي في جمع عدد من الشيوخ وترأسهم، مدعياً أنه الرئيس الأعلى لهيئة العلماء المسلمين".

وأضاف الفريق خلفان أن "القرضاوي ما زار حاكماً عربياً إلا ومدحه أمامه حتى إذا ما نال منه مكرمة، غادره وسبّه بعد ذلك".

وتطبق السعودية اعتباراً من اليوم أمراً ملكياً أصدره العاهل السعودي يقضي بتجريم الانتماء إلى الجماعات والأحزاب والتنظيمات التي يتم تصنيفها إرهابية.

وبحسب مصادر صحيفة الحياة اللندنية فإن المنتمين إلى جماعة "الإخوان"، التي صُنفت إرهابية سيخضعون اعتباراً من اليوم لإجراءات تمنع دخولهم الأراضي السعودية.

وعن الإجراءات التي ستتخذها الأجهزة الأمنية السعودية لمتابعة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المتعاطفة مع الجماعات المدرجة على قوائم الإرهاب أوضحت مصادر الحياة أن النظام واضح وسيشملها.