سعودية تستعيد 450 ألف ريال من محتالين في جدة

تمكنت سيدة سعودية من استعادة 450 ألف ريال قد دفعتها إلى محتالين في جدة.

وبدأت تفاصيل الحكاية، عندما قررت تلك السيدة، شراء سيارة من أحد معارض البيع في مدينة جدة، وصادفت أولئك المحتالين الذين باعوا لها السيارة موديل 2012 بمبلغ 450 ألف ريال، بعقد مبايعة رسمي.

وبعد اقتنائها لتلك السيارة على مدار 15 يوماً، اكتشفت أن موديلها 2011، وحاولت أن تتفاهم مع هؤلاء المحتالين في ذلك المعرض حول هذا الأمر لكنها تفاجأت بمماطلتهم، بصورة مريبة، ما دعاها إلى أن تقدم بلاغاً لوزارة التجارة، التي بدورها فتحت تحقيقاً ونجحت بإقفال الملف في مدة لا تتجاوز 14 يوماً.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، تم ضبط "معرض سيارات في جدة بعد أن سجلت عليه قضية غش تجاري تمثلت في بيعه مركبة بقيمة 450 ألف ريال تم تزوير سنة صنعها في أوراق البيع الرسمية، ووضع تاريخ تصنيع حديث لها، واكتشفت المرأة ذلك، وأبلغت الوزارة التي تحققت من القضية وأسهمت برد جميع الحقوق للمتضررة، ورفعت القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام".

وأضافت: "بعد قيام مراقبي الوزارة بالتحقيق في شكوى المواطنة واستدعاء المسؤولين عن المعرض اتضح أن المعرض المتورط عمد إلى المماطلة ولم يتخذ أي خطوات بتسوية القضية بشكل ودي، على الرغم من إقراره بتغيير موديل المركبة، لترفع القضية أخيرا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام".