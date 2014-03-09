يوم بلا «جوال»!

هل تتحملون يوما كاملا دون هاتف جوال؟! ما رأيكم لو اتفقنا على تحديد يوم في السنة نوقف فيه استخدام هواتفنا الجوالة لنستعيد يوما من أيام الماضي الصامتة، فلا رنين يلاحقنا، ولا رسائل تطاردنا، ولا «واتس» يشغلنا، ولا «تويتر» يؤرقنا، مجرد يوم هادئ من تلك الأيام الطيبة التي نسينا مذاقها!

كهرباء الحرازات!

حيرني موضوع سكان الحرازات والكهرباء، فأمين جدة يؤكد لي أنه ملتزم بنص الأمر الملكي الذي وضع إطارا بتواريخ محددة للاستثناءات، وسكان الحرازات الذين يفتقدون لخدمة الكهرباء يؤكدون على أن لهم حقا إنسانيا واجتماعيا بالحصول على نفس الاستثناء الذي حصل عليه جيرانهم!

برأيي أن المسألة الآن لا تتعلق بتطبيق الأنظمة، فما دمنا فتحنا باب الاستثناءات، فإما أن يستثنى الجميع، أو لا يستثنى أحد، فنحن لا نتحدث عن الحصول على خدمة ترفيهية، بل على خدمة الكهرباء التي تعتبر شريان الحياة في أي مجتمع متحضر!

وإذا كان هناك من إشكالات نظامية، فإن انتظار حلها في الظلمة الحالكة ليس حلا، بل يمكن أن يتم ذلك مع إيصال خدمة الكهرباء، خصوصا أن القضية محلك سر ولا يبدو أن في الأفق حلا قريبا لها!.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"