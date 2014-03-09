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"التجارة" تتجاوب مع فيديو يكشف التلاعب بأسعار الوقود

المصدر: الرياض - بدر العنزي
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باشرت وزارة التجارة والصناعة بلاغاً عن إحدى محطات الوقود (البنزين) على طريق الدمام السريع، وقامت بالتحقيق مع العمالة فيها، وذلك بعد أن نشر مواطن مقطعاً في "اليوتيوب" يصور فيه تلاعب المحطة بأسعار البنزين، حيث أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن: "التجارة تباشر بلاغ مقطع الفيديو عن التلاعب في محطة وقود بطريق الدمام، وتغلق المضخات وتحقق مع العمالة".

وأظهر أمس مقطع الفيديو تفاصيل عملية تلاعب عمال المحطة في مضخة الوقود، وذلك بعدم تصفير آلة ضخ الوقود ليزيد السعر على من يقوم بالتزود بالوقود على عجالة دون أن ينتبه لآلة التعبئة.

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