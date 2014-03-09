120 عملية تطوعية في عيون جدة

يستعد فريق طبي وإداري متخصص في مستشفى العيون في جدة لتنفيذ 120 عملية تطوعية خلال الإجازة الرسمية يومي: الجمعة والسبت المقبلين بقيادة استشاري طب العيون الدكتور سالم باحطاب مدير عام مستشفى العيون في جدة .

وبيّن عمر الجاسر مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي في المستشفى بأن هذه البادرة تعدّ الثانية من نوعها والفريق الطبي والإداري متحفزون للغاية بعد نجاح بادرتهم الأولى التي تعدّ متفردة على مستوى المملكة، حيث أجريت خلالها 60 عملية تطوعية خلال الشهر الماضي وحققت نتائج إيجابية للغاية على كل الأصعدة، فيما أكدت هذه التجربة على إنسانية هذه البادرة المهمة بجهود نخبة طبية وإدارية مميزة تخفيفاً للضغط على مواعيد الانتظار وخدمة المرضى ممن يستلزم علاجهم سرعة إتمام العمليات.

وأضاف الجاسر بأن التجربة الثانية ستقسّم بإذن الله إلى يومين بواقع 60 عملية للرجال تتبعها 60 عملية أخرى مماثلة للنساء، ويشارك فيها فريق طبي وإداري من المستشفى إضافة إلى عدد من الاستشاريين في مجال العيون من منطقتي المدينة المنورة وعسير تضامناً مع هذا الحراك الإنساني المميز.

وأكد الجاسر على أن النية لا تزال متجهة نحو تكرار هذه اللفتة الكريمة من الفريق التطوعي بين فينة وأخرى متى ما دعت الحاجة إلى ذلك كخدمة مجتمع تطوعية يبتغى منها وجه الله سبحانه وتعالى ثم قناعة الجميع بواجبهم الإنساني والوطني تجاه المرضى.

