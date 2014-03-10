أقدم المـهـن

هناك اختلاف حول أقدم المهن التي مارسها الإنسان عبر تاريخه، فمنهم من قال: إنه (البغاء)، ومنهم من قال: إن (اللصوصية) هي الأقدم، وأنا أقول بئست المهنتان حتى لو كانتا هما الأقدم، فلا الاتجار بالجسد شرف، ولا السرقة والسطو على ما عند الآخرين فروسية، وحديثنا اليوم هو عن (اللصوصية).

فقد قرأت أن لصا قام بمحاولة فاشلة لسرقة منزل رجل سويدي، والذي حصل أن ذلك الرجل وزوجته استيقظا بعد منتصف الليل على ضجيج قادم من البلكونة، وذهب ليتحقق عن مصدر الضجيج، فعثر على اللص عالقة قدمه بحديد البلكونة، فاتصل بالبوليس ثم عاد إليه وخلص قدمه دون أن يحاول اللص مقاومته، واتجه به إلى المطبخ وقدم له القهوة والسندوتشات وجلس يتجاذب معه أطراف الحديث إلى أن وصل رجال الأمن وأخذوه، وودعا بعضهما كأي أصدقاء، إلى درجة أن اللص قال لصاحب المنزل: إلى اللقاء في القريب العاجل، وفعلا بعد ثلاثة أشهر خرج من السجن ووفاء بوعده، وترصد نفس المنزل بعد خروج الزوج والزوجة، وسرق كل ما خف وزنه وغلا ثمنه، وغادره بعد أن كتب على ورقة: حضرنا ولم نجدكم.

وإليكم موقف آخر (جين آدمز)، وهي امرأة دأبت على فعل الخير والدعوة للسلام، فقد تعرضت تلك المرأة لمحاولة السرقة، عندما استيقظت في جوف الليل فرأت لصا في حجرتها، ففزع اللص، فنهـرته قائلة: عليك التزام الهدوء ولا تحدث ضجة فطفلي نائم في الحجرة المجاورة ولا أريد إزعاجه، فدهش اللص مما سمع، فوثب وفتح النافذة ليقفز منها، فصاحت به، لا لا تفعل ذلك يا مجنون لأنك سوف تؤذي نفسك، فتعال معي وانزل من السلم بشكل طبيعي، فطاوعها وهو خائف ووجل.

وعندما أوصلته وفتحت له الباب الخارجي، استوقفته قائلة: أعتقد أنك لست بلص محترف، وإنما أنت عاطل عن العمل، وظروفك هي التي أجبرتك على ذلك، ولكن هذا رقم تلفوني واتصل بي وقتما تشاء، وسوف أحاول مساعدتك.

وفي اليوم التالي اتصل بها ليشكرها، فاستدعته في بيتها وأمنت له عملا نجح فيه فيما بعد، ومنه كون ثروة وأكمل دراسته، وكتب تجربته مع تلك المرأة الخيرة الشجاعة التي غيرت مجرى حياته.

لو أنني كنت مكان مدام (آدمز)، وسمعت جلبة ذلك اللص في غرفة نومي، لتظاهرت بالنوم العميق، و(لدفست) رأسي تحت المخدة، إلى أن ينتهي اللص من مهمته على أكمل وجه، ولن أصحو وأتحرك من فراشي إلا بعد أن أتأكد يقينا من أن اللص قد خرج من منزلي بسلام.

ولتذهب نقودي في (ستين داهية)، المهم هي حياتي.

من قال إن الرجال أشجع من النساء ؟!.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"