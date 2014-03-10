أكبر "فقع" في السعودية

كشف هواة لجمع "الفقع" عن امتلاك شاب سعودي في محافظة طبرجل- شمال السعودية- أكبر فقعة من نوع الزبيدي، مشيرين إلى أن وزن الفقعة يقدر بما بين كيلو ونصف إلى 2 كيلوغرام بحسب تقديراتهم.

وقال الشاب الذي يملك الفقعة ويدعى أحمد الشراري إن أحد أصدقاء جيرانه في الحي قام بإهدائها له بعد ما وجدها في شمال غرب مركز قرية بسيطا، واقتلعها مع التربة حفاظاً عليها من الضمور.

وأضاف أنه ينوي عرضها بأحد الأسواق الكبيرة في المملكة.

وبالسؤال عن وزن "الفقعة" قال: "إن الفقعة حالياً في تربتها ولا أفضل فصلها عنها للحفاظ عليها".