إغلاق 32 منشأة صحية خلال شهر

أغلقت وزارة الصحة 32 منشأة صحية خاصة لمخالفتها الأنظمة، وذلك بعد أن رصدت خلال الشهر الماضي 293 مخالفة على المؤسسات الصحية الخاصة، والمنشآت الصيدلانية في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي أن عدد المخالفات التي رصدت من لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية خلال فبراير الماضي على الكوادر الطبية أوالفنية قد بلغ 43 مخالفة.

وأكد أن وزارة الصحة وعبر لجانها المختلفة ستستمر في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة وبما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية.

وأضاف أن مديريات الشئون الصحية في جميع مناطق المملكة تشرف على (130) مستشفى خاص، إضافة إلى (2000) مجمع عيادات طبية و 7 ألف صيدلية, لافتا إلى أن عدد الممارسين في القطاع الخاص يبلغ 98 ألف ممارس صحي.

