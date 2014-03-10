فاكهة إسرائيلية تباع في "القريات" السعودية

صادرت صحة البيئة ببلدية محافظة القريات شمال السعودية، كميات من فاكهة "كاكا" إسرائيلية، وذلك بعد صول بلاغ بذلك.

وتنقلت المصالح المختصة إلى السوق المعنية، فتم العثور فعلا على هذه الفاكهة، وتمت مصادرة 140 كيلوغراما من فاكهة الكاكا (إنتاج إسرائيلي).

وتبعا لذلك، أوضح رئيس قسم صحة البيئة الأستاذ عبدالعزيز المساعد لـ"العربية نت" أنه بعد العثور على فاكهة الكاكا الإسرائيلية، قامت صحة البيئة بجولة شاملة على باقي المحلات وتفتيشها والتأكد من خلو السوق من هذه الفاكهة.

وأضاف المساعد أنه: "تم إبلاغ الجهات المعنية، وهي وزارة التجارة وهيئة الدواء والغذاء عن هذه الفاكهة، وبحضورهم جرى التأكيد بأن ترويج اي سلعة إسرائيلية غير مسموح به في الأراضي السعودية، وتبين أن الفاكهة لم تخضع للفحص ول تحصل على الموافقة بالدخول".

وقد أوضح المساعد أنه جرى إشعار المحلات وإنذارهم بعدم التعامل مع الجوالة من خارج السعودية، والتي غير معروفة المصدر، مؤكدا أن البلدية قامت بدورها بمصادرة الكميات الموجودة وإشعار الجهات ذات العلاقة، لعمل ما يلزم تجاه ذلك، حسب تخصصهم وصلاحياتهم".

