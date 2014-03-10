الداخلية تحمي خصوصية الشاب والفتاة

حسمت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، الجدل الذي أثير حول تمكين الفتاة من معرفة تاريخ خطيبها أو العكس عن طريق الجهات الرسمية، بالتأكيد على عدم صحة ذلك. وكشفت في الوقت ذاته عن مشروع تعمل عليه وهو إعداد نظام لحماية الخصوصية.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي إن المعلومات الشخصية التي تتوفر في السجلات كافة التي تشرف عليها الجهات الأمنية تخضع لضوابط نظامية لحماية الخصوصية وبما يضمن عدم إتاحة البيانات الشخصية لاطلاع أي جهة أو شخص إلا وفق ما تنص عليه الأنظمة وفي حدود متطلبات إنجاز الإجراءات التي تتم بناء على طلب المعني بها، حيث تنص الأنظمة على سرية المعلومات، وعدم جواز نقلها من دوائر الجهات المعنية بها إلى أي جهة أخرى.

وأشار إلى أنه في الحالات التي يصدر فيها قرار قضائي بالاطلاع على البيانات الشخصية أو فحصها يتم ندب قاض إلى مكان حفظ السجلات لدى الجهة الأمنية المختصة للاطلاع على ما يتضمنه الحكم القضائي من بيانات فقط.

وكشف التركي أن وزارة الداخلية تعمل حاليا على تنفيذ توجيهات إدارة مهام إعداد نظام عام لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية التي تنظم عمليات التعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد الطبيعيين وذلك وفقا للأنظمة والقوانين الشرعية بالمملكة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة كافة، والاستفادة من التجارب الدولية في ذلك.

