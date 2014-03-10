تركي بن عبدالله: الوقت حان للوقوف ضد المسيئين للوطن

أكد نائب أمير منطقة الرياض الأمير تركي بن عبدالله على ضرورة الوقوف ضد كل شخص يسيء للوطن. وقال الأمير تركي بن عبدالله في تصريحات صحافية على هامش انطلاقة حملة"وطننا أمانة" في الرياض، الأحد،:" حان الوقت بأن نقف ضد كل شخص يحاول المساس أو الاساءه لهذا الوطن ، نعم قد يكون هناك قصور في بعض الأمور ، ولكن الوطن بشكل عام يحتاج إلى تكاتف اكثر لتذليل تلك الامور".

وأضاف:" وطننا لا يشوبه أي أفكار أو احزاب مثلما ذكر في الامر السامي الكريم وكذلك ماذكر بتوضيح من وزارة الداخلية ، ، وهذه الحملة هي لجميع من يعيش على هذا الوطن دون تفرقة أو عنصرية".

وأوضح الأمير تركي بن عبدالله :" الحملة تجسد التلاحم والترابط وبذل الخير والمنفعة فيما يحيط الفرد من أرتكاب أخطاء لبعض العامة ، وتشمل الجنسين من جميع الاعمار والفئات ، فنحن نسعى من خلال هذه الحملة التي تستمر عام كامل ، تقديم مايليق بمقدساتنا ووطننا".

