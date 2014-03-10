شرطة جدة تطيح بـ"تشكيل عصابي" سرق محالاً تجارية

ضبطت شرطة جدة "تشكيلاً عصابياً" مكوناً من ثمانية أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 24 و35 عاماً، نفذوا جرائم السرقة لعدد من المحال التجارية في جدة، وكانت تسجل ضد مجهول آنذاك.

وأكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطية القرشي أن "الجهات الأمنية في شرطة محافظة جدة تسلمت عدة بلاغات، مفادها وقوع جرائم سرقات بمحلات تجارية، نفذها مجهولون خلال الشهرين الماضيين، وتعاملت الجهات الأمنية بشرطة جدة مع البلاغات بتكوين فريق عمل أمني، بتوجيه من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي، وبمتابعة من مدير شرطة محافظة جدة اللواء عبدالله بن محمد القحطاني، وبتكثيف إجراءات البحث والتحري عن الجناة، ما نتج عنه تقليص دائرة الاشتباه، التي أسفرت بالقبض على تشكيل عصابي من جنسية عربية جميعهم من مخالفي نظام الإقامة والعمل".

وأضاف أن الفريق الأمني في مركز شرطة النزهة باشر التحقيقات مع المتهمين، لمعرفة ارتكابهم لأي حوادث إجرامية أخرى، والتثبت من ذلك، واتضح أنهم أقدموا على ارتكاب قضايا سابقة، وجميع المتهمين الآن موقوفون رهن التحقيق، لاستكمال الإجراءات اللازمة.