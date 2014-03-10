غبار كثيف على مكة المكرمة

يستمر هطول الأمطار الرعدية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، القصيم، حائل، القيصومة وحفر الباطن)، ويشمل ذلك مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض ومكة المكرمة (تشمل الساحلية منها) والمدينة المنورة كما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية.

وكشف الناطق الرسمي بالرئاسة العامة للأرصاد حسين القحطاني لـ"العربية نت" أن هذه الحالة تستمر حتى يوم غد الثلاثاء وتكرار مثل هذه الحالة وارد على أجواء المملكة "كوننا نمر بمرحلة انتقالية بين فصل الشتاء والصيف".

وأشار القحطاني أن هناك عدم استقرار للطقس بعد موجة غبار سوف تسبب انعدام الرؤية جزئياً.

