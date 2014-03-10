مذكرة تعاون مشتركة بين "الحرمين" وجامعة أم القرى

أوصت لجنة تفعيل مذكرات التفاهم التي عكفت عليها رئاسة الحرمين الشريفين مؤخراً في إبرام مذكرات تعاون مع وزارات حكومية بهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة للزوار الحرمين حيث تطرق أعضاء اللجنة الى عناصر فعالة في تنشيط التعاون المشترك بين الطرفين رئاسة الحرمين وجامعة أم القرى.

وعلى هامش الاجتماع قال الدكتور محمد باجوده رئيس لجنة تفعيل الاتفاقيات " هناك تعاون قائم وفعال مع الجامعة فيما يخدم العمل بشكل رئيسي وناجح.

وأضاف باجوده" خلص اجتماعنا اليوم الى وضع نقاط عريضة تنبثق منها جزئيات في اجتماعات مقبلة حول تنفيذ التوصيات على أرض الواقع تناولنا مواضيع لها أولوية في الأهمية منها مدى تعاون الجامعة في تقديم خبرات ودراسات لادارة مصنع كسوة الكعبة المشرفة فيما يتعلق في اختيار الحرير وقوة الشد وادخال تقنية " النانو" على الحرير واختبار جودتها ومقاومتها لعوامل التعرية.

وتابع" ومن المواضيع المناقشة تزويد أفراد مصنع الكسوة بالدورات المتعلقة بالعلاقات العامة والنظم الإدارية والفنية .

من جانبه قال عضو اللجنة الدكتور فهد السفياني أن" الاجتماع تناول مواضيع ذات أهمية مثل التعاون القائم مع مركز البحث العلمي في النواحي المتعلقة بالحرمين الشريفين واعتماد الدورات العلمية المتقدمة والتدريبية التي تقيمها الرئاسة الى جانب الاستفادة من معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة فيما يخص الدراسات على صحن الطواف والساحات وحركة المصلين وتحديد أوقات الذروة الى جانب التوسعات ومركز التميز البحثي في نقل وادارة الحشود والمراكز البحثية الاخرى . كما أن يكون هناك تعاون بين مكتبة الحرم وعمادة شؤون المكتبات لتبادل المخطوطات وترميمها وهي في الواقع تضم كماً هائلاً من الكتب النفسية الى جانب تدريب العاملين بالمكتبة في الشؤون المكتبية وخلافها .

ومن جانب التعاون المشترك في مجال التدريس بالقسم العالي لطلاب معهد الحرم في جامعة ام القرى قال عضو اللجنة عبدالرحمن الشهري" اننا في صدد دراسة ذلك بحث تعتمد الجامعة قبول الطلاب في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه خاصة للطلاب الغير سعودين المستوفين الشروط.

وأشار الشهري" نسعى أن يكون هناك تعاون مشترك فيما يخص الاستعانة بأعضاء من هيئة التدريس بجامعة ام القرى لتدريس المواد التربوية والاجتماعية والانجليزية .

وحول تفعيل الاتفاقية في هذا الجانب أوضح عضو اللجنة طلال الثقفي ان" الخطوة المقبلة سوف تشهد تنفيذاً للبنود وفق الاهمية منها وأولويتها , وحقيقة لم نغفل عن حلقات القران داخل المسجد الحرام ومقرأة السنة ودراسة اعتماد دبلوم الدراسة الشرعية كل ذلك في الحسبان ونحن نسير ونؤكد توجيهات معالي الشيخ السديس حول تفعيل البنود التي عرضت على مقامه وقد رحب بها وأوصى في تفعيلها.

فيما رحبت جامعة ام القرى على لسان ممثلها الدكتور عماد عبدالرزاق فلمبان هذا التعاون القائم الذي يصب في مصلحة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

واستطرد فلمبان" كل البنود والتوصيات والملاحظات التي دارت على طاولة النقاش اليوم من أعضاء اللجنة ستأخذ مجراها نحو التنفيذ بشكل مدروس ومتقن بحيث اننا نظهر بعمل فعلاً يشرف هذه البقعة المقدسة وبالصورة المرضي عنها لكي تخدم الاهداف التي وضعت من شأنها.