مسح مخالفات حافز

أعلن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إبراهيم آل معيقل، بدء تطبيق التنظيم الجديد لبرنامج حافز، والذي يُتـيح مسح المخالفات والملاحظات المُسجلة في ملفات المستفيدين من برنامجي "حافز البحث عن عمل" و"حافز صعوبة الحصول على عمل".

وأكد آل معيقل، أن التنظيم بدأ تطبيقه على 34.700 مستفيد من برنامج "حافز الباحثين عن عمل"، موضحاً أن التنظيم يُمكن المستفيدين من إزالة المخالفات السابقة مِن ملفاتهم، والتي تؤدي إلى تخفيض المُخصص المالي، ليعود لمستواه الأصلي مجدداً (2000 ريال) في حال الالتزام بعدم المخالفة لمدة شهرين (60 يوماً)، ويتم مسح المخالفات السابقة بالكامل، وأكد أن هذه الخطوة جاءت تطبيقاً لسياسات برنامج حافز وشروط الاستحقاق على كل المسجلين في "حافز البحث عن عمل" و"حافز صعوبة الحصول على عمل"، وفقاً للخصائص الجديدة لتطوير البرنامج وآلياته، وبهدفِ التحقق من معيار الجدية.

وأوضح في بيان صحافي، اليوم الاثنين، أنَ تنفيذ الإعفاء بدأ الأسبوع الجاري، نظرا لكونها أول دورة أهلية بعد تطبيق اللائحة المُطورة للبرنامج التي أطلقت الشهر الماضي، داعيا المستفيدين والمتقدمين على برنامج "حافز البحث عن عمل" و"حافز صعوبة الحصول على عمل"، إلى جدية البحث عن عمل، والتقيد بما نصت عليه اللائحة المُنظمة للبرنامج.

وجدد آل معيقل، تأكيده على أن برامج حافز تتمحور حول دعم الجادين في البحث عن عمل في مسيرة بحثهم من خلال برامج التأهيل والتدريب، ومن خلال المُساندة في الحصول على وظيفة عبر قنوات طاقات المختلفة، وأخيراً توفير مخصص مالي أثناء فترة البحث عن العمل لمساعدتهم في عملية البحث.

