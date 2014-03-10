مطالب سعودية بكشف مفاجئ لاصطياد اللاعبين المدمنين

قال الدكتور محمد السليمان مدير الكرة بنادي الاتحاد والأخصائي النفسي لـ"العربية نت" أن مشكلة تعاطي اللاعبين أصبحت موجودة، ويجب ألا يتم السكوت عليها وتغطيتها ومداراتها والتعامل معها على كونها فضيحة يجب ألا يعرفها الناس، مشيراً إلى أن الكشوفات بداية الموسم والكشوفات المفاجئة هي الحل للقضاء على تعاطي اللاعبين لمواد ممنوعة.

وأرجع السليمان تعاطي بعض اللاعبين لهذه المواد إلى أسباب عدة أهمها الأموال الكثيرة والمفاجئة التي صار يملكها اللاعب، إضافة إلى غياب دور الأسرة في مراقبة اللاعب وتصرفاته وغياب التوعية من جانب الأندية نفسها والإعلام الذي لا يركز على كشف هذه المشكلة والتوعية بأضرارها.

وكان اللاعب السعودي السابق ونجم فريق الشباب فؤاد أنور قد كشف الأسبوع الماضي عبر القناة السعودية الرياضية أن لاعبين عدة في السعودية يتعاطون المخدرات، وخاصة مادة الحشيش، مطالباً لجنة المنشطات بعمل كشوفات دورية وتوعية اللاعبين وتذكيرهم بأهمية مستقبلهم بعيداً عن تعاطي هذه المواد.

وعاد الدكتور السليمان ليؤكد للعربية نت أنه يعتقد أن اللاعبين المتعاطين لم يصلوا إلى مرحلة الإدمان، وأن هذه المشكلة تحدث بغرض الهروب من الواقع، ويجب التعامل معها بهدف معالجتها وليس فضح الرياضي أو اللاعب المتعاطي.

وركز السليمان في حديثه بشكل خاص على أن كثيرا من الظواهر التي يصاب بها بعض اللاعبين مثل الانهزامية والقلق والتوتر والغرور تصنف على أنها أمراض نفسية يجب علاجها وتوعية اللاعبين بأهمية الذهاب إلى الطبيب النفسي، مؤكداً أن دولاً متقدمة في المجال الرياضي تمتلك إدارات للتوعية وعلاج مثل هذه الحالات.