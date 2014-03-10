معرض الكتاب يخصص أوقاتاً للنساء

أغلق معرض الكتاب صباح اليوم من أمام الزوار ، بعد حضور أكثر من20 الف طالبة من جميع الكليات والمدارس في الريا ض ، والذي جعل المعرض لأول مره مخصص للنساء بعد ماكان كذلك قبل 5 سنوات .

وقال عبدالله الكناني مدير معرض الكتاب لـ"العربية نت" أن اوقات الزيارة للمعرض والذي يسع لأكثر من 60الف شخص معروفه لدى العامة ، بإستثناء الفترة الصباحية والموضحة في موقعنا وهي مخصصة لطالبات وطلاب المدارس والجامعات ، بحسب ترتيب مسبق مع الجهة التعليمية التي ترغب بذلك ، ولا يسمح بدخول أي فرد سوى العاملين وبعض العوائل دون العزاب ، بل أن في بعض الاوقات يمنع دوخول الزائرات والعوائل في الفترة التي تكون مكتظة بالطلاب أو الطالبات .

وذكر الكناني أن المعرض لم يشهد أي أحداث أخرى سواءاً في الفترة الماضية أو اليوم ، بل أن الحركة تسير بكل يسر وسهولة وذلك بتعاون الجهات مع بعضها وعدم تخالفهم في ذلك .

