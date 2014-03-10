مصنع الكسوة يحتضن ملتقى التحكيم الأول

نظم ملتقى التحكيم الأول في العالم الإسلامي الذي تستضيفه جامعة أم القرى ممثلة في كلية الدراسات القضائية والأنظمة بالتعاون مع فريق التحكيم السعودي الذي جاء بعنوان «نحو نظام تحكيم إسلامي موحد» زيارة الى مقر مصنع كسوة الكعبة المشرفة أطلع الوفد على كيفية مراحل تصنيع ثوب الكعبة , حيث كان في استقبالهم مدير عام ادارة مصنع كسوة الكعبة المشرفة الدكتور محمد بن عبدالله باجودة الذي قدم لهم شرحاً تاريخياً عن الصناعة والنقلة التطويرية التي شهدتها في العهد السعودي الزاهر.

وعلى هامش الزيارة قال عميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم للعربية نت " تأتي هذه الزيارة كنوع من التنويع واطلاع الوفود على معالم مكة وبلاشك كسوة الكعبة المشرفة معلم بارز مر بمراحل عدة منذ بداية الصناعة حتى الان ونالها العديد من التغييرات والتطويرات حتى أصبحت بهذه الحلة البديعة.

وحول الملتقى أشار الشيخ الشريم إلى أن" الملتقى سيناقش خمسة محاور تتناول حقيقة وتاريخ ومقاصد التحكيم في الشريعة الإسلامية، وكذلك الجوانب الشكلية والإجرائية للتحكيم وواقع مراكز التحكيم في العالم الإسلامي بالإضافة إلى مستقبل التحكيم في العالم الإسلام, وهو لاول مرة ينظم وسوف نحدد له اهداف لاظهار حقيقة التحكيم في الشريعة الإسلامية وتشخيص الواقع.

