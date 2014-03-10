مماطلة المعلمات المستثنيات!

أؤمن ان التطوير والإصلاح في أي مجتمع لا يتحقق الا بتعاون أفراده، وتحقيق العدالة الاجتماعية مطلب مهم وحيوي لن يتوفر الا بتعاون الجميع، و هو إستهلال لقراءة ألم جديد قديم يحظى باهتمام كبير وإهمال أكبر، فيما تبقى علامات الاستفهام حوله مطروحة كلما عاد الجدل مع حملات تتطلقها معلمات سعوديات يعملن وفق عقود مؤقتة لتغطية نقص طارئ دون حيازتهن على حقوق عمالية عادلة



تقاربت مع مأساتهن عامين متتالين من خلال تقارير اخبارية في برنامج صباح الخير يا عرب، و MBC في أسبوع، كان من الانصاف استضافة جهات رسمية تملك حق الرد و التوضيح ، لم يك من الإنصاف إن كل ما قالوه مجرد جرعات تخدير ، تخدير جزئي دون إخضاع كامل جسد المشكلة لجراحة دقيقة ، النتيجة دوماً، تكرار اللأنين ، كانت المعلمة أمل الشاطري قيثارة الحزن فيها ، و حامل راية الاستنجاد

كل ما قالته أمل الشاطري و رفيقات الحظ موجود الآن في درج مسؤول قادر على تقديم حل ، و لعله يدرك أننا كأعلاميات نتألم إيضا لجروح المعلمات ، لسنا أدوات حوار و نقاش بل تؤرقنا الحكايات المحزنة ، و فقدان الأجوبة ، كذلك نسعى معهن و معهم لإيجاد حلول ومتابعة قضايا وشؤون من لجؤوا للمنابر ، فلا ذاكرة اقوى من ذاكرة المظلوم على هذه الارض! إن نسي او تناسى هو، فهناك من ينتظرن بحرقة حسما واضحا ونهائيا.

ولمن لا يعرف عن مشوار المماطلات للمعلمات المستثنيات فهن المتعاقدات مع الوزارة كبديلات عن معلمات يتمتعن بإجازة حمل وأمومة أو إجازات استثنائية، وقد تمتد الإجازات من هذا النوع إلى سنة أو أكثر.تكمن قصص معاناة "البديلات المستثنيات" في وجود قرار بتثبيتهن، ولكن مع الأسف لم تكتمل الفرحة حتى صدر تعميم من أحد المسؤولين في وزارة التربية وضع فيه شرطا لم يكن موجودا في القرار وهو أن التثبيت لمن هُن على رأس العمل،وهو ما يعتبر شرطا تعجيزا وظلما لكثيرات.

تم عرض قضية البديلات على مجلس الشورى، وتم التصويت بإجماع الأعضاء على ضرورة استحداث وظائف للبديلات المستثنيات، وإنهاء معاناتهن وإغلاق هذا الملف نهائيا، وتم رفع توصية بذلك وهذا ما يعيد مشكلة ملموسة في المجتمع وهي وجود التشريع وغياب التنفيذ.

معالجة الأخطاء والوعود الزائفة والتسويف الممل ضرورة ملحة في هذا الملف القديم الجديد ، خاصة وأنه تابع لوزارة تستحوذ أجور الموظفين فيها على أكثر من ٨٦ في المئة من ميزانيتها أي أكثر مما هو مخصص للدعم والتنمية والمشاريع في ذات القطاع بالتالي فأن توفير وظائف جديدة لن يؤثر على هذا الصرح الكبير الذي قرر إحالة 50 ألف معلمة تقريباً الى التقاعد قبل أشهر ، ما يعني أن هناك شواغر قادرة على استيعاب خمسين الف معلمة جديدة

تنتهي لقاءات صحافية مع مسؤولين بوعود ، ثمة تعريف اخر و هو مماطلات ووعود تنتهي بلقاء لذلك من الواجب ترجمة الوعود وأي جهد مبذول على ارض الواقع ودعمه ليحقق الهدف المرجو منه وليصب في مصلحة منفذه أولا أي المسؤول.

