موظف يطعن محاسباً رفض التلاعب بمبلغ مالي

كادت أمانة وافد عربي في العقد الرابع من عمره أن تتسبب في فقدانه حياته، بعد رفضه إخفاء عجز مالي بالشركة التي يعمل بها.

وأكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف العقيد تركي المويشير لــ"العربية نت" أن وافداً من جنسية عربية والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات الزراعية بمحافظة طبرجل تعرض لاعتداء من قبل أحد العاملين الوافدين معه بالشركة نتيجة رفضه لإخفاء العجز المالي بمبلغ (16) ألف ريال.

وقال: "قام المدعى عليه بإحضار سكين لغرض قتله ولكن هذا الوافد استطاع المقاومة إلا أنه تعرض لعدة جروح قطعية".

وأضاف: "بالتحقيق مع المدعى عليه اعترف باستدراج المذكور لمنزله ليعرض عليه مبلغا من المال مقابل إخفاء العجز الحاصل عليه وجرى إيقافه ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل القضية".





