هل لهذه الحكاية نهاية؟

وهي حمى الضنك التي نقرأ عنها وتتداولها أسماعنا منذ مدة، دون أن نرى آخر النفق، أو يدركنا الصباح وتصمت شهرزاد عن الكلام المباح، وآخر ما قيل في هذا الصدد أنّ عدد الإصابات بهذا المرض تجاوز خلال الأربعة أسابيع الأخيرة أكثر من ١٢٠ إصابة مؤكدة، ما دفع أمانة جدة والشؤون الصحية لعقد اجتماع طارئ للجنة مكافحة الضنك بالأمانة ومسؤولي الشؤون الصحية بالمحافظة لمناقشة تداعيات ارتفاع حالات الإصابة بين السكان، وتقرر تكثيف عمل الفرق عن طريق الاستقصاء الوبائي والحشري للمرض داخل المنازل المصابة، وتكثيف الرش في عدد من الأحياء.. الخ، وكل هذه اجراءات عقيمة، فلن يتم القضاء على الوباء إلا إذا تم القضاء على أسبابه، وهي البعوض، وهذا لن يتم القضاء عليه إلا إذا قطعنا المياه التي يتكاثر فيها، والحال الآن هي إنّ المياه رخيصة وفائضة وتهدر في ري الحدائق وغسيل الأحواش والسيارات، وفوق ذلك ليس هناك تصريف لمياه الأمطار، أو حل لمياه الصرف التي تفيض من البيارات، والنتيجة مستنقع في كل زقاق، وقد يقال علينا بترشيد استهلاك المياه، ولكن هذا يحتاج إلى وعي لا نمتلكه الآن، وعلينا السلام.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"