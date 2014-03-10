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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

هل لهذه الحكاية نهاية؟

وهي حمى الضنك التي نقرأ عنها وتتداولها أسماعنا منذ مدة، دون أن نرى آخر النفق، أو يدركنا الصباح وتصمت شهرزاد عن الكلام المباح، وآخر ما قيل في هذا الصدد أنّ عدد الإصابات بهذا المرض تجاوز خلال الأربعة أسابيع الأخيرة أكثر من ١٢٠ إصابة مؤكدة، ما دفع أمانة جدة والشؤون الصحية لعقد اجتماع طارئ للجنة مكافحة الضنك بالأمانة ومسؤولي الشؤون الصحية بالمحافظة لمناقشة تداعيات ارتفاع حالات الإصابة بين السكان، وتقرر تكثيف عمل الفرق عن طريق الاستقصاء الوبائي والحشري للمرض داخل المنازل المصابة، وتكثيف الرش في عدد من الأحياء.. الخ، وكل هذه اجراءات عقيمة، فلن يتم القضاء على الوباء إلا إذا تم القضاء على أسبابه، وهي البعوض، وهذا لن يتم القضاء عليه إلا إذا قطعنا المياه التي يتكاثر فيها، والحال الآن هي إنّ المياه رخيصة وفائضة وتهدر في ري الحدائق وغسيل الأحواش والسيارات، وفوق ذلك ليس هناك تصريف لمياه الأمطار، أو حل لمياه الصرف التي تفيض من البيارات، والنتيجة مستنقع في كل زقاق، وقد يقال علينا بترشيد استهلاك المياه، ولكن هذا يحتاج إلى وعي لا نمتلكه الآن، وعلينا السلام.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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