وفاة ثلاثة أطفال بسبب الأمطار في حائل

قررت إدارة التربية والتعليم بمنطقة حائل تعليق الدراسة اليوم الثلاثاء في مدارس المنطقة، وذلك نتيجة استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

جاء ذلك بعد دراسة التقارير الواردة من الجهات المختصة، التي نصحت بتعليق الدراسة بسبب الحالة الجوية التي تمر بها المنطقة ويتوقع معها هطول أمطار غزيرة

وكان الناطق الاعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة حائل الرائد نافع الحربي ان غرفة العمليات تلقت منذ الصباح ٩٨٤ بلاغا بسبب الأمطار، تمثل في أغلبها حالات احتجاز لمركبات ومداهمة السيول للمنازل وبلاغات عن مواقع وتجمعات للمياه ، وتم إخراج عدد ١٨ حالة احتجاز لمركبات، وإخلاء ٣ أسر داهمت منازلهم مياه الأمطار وإيواؤهم في شقق مفروشة من قبل فرع وزارة المالية . كما سجلت ٤ حالات التماسات كهربائية في مواقع تجارية .

وأوضح الحربي أن من بين البلاغات غرق ثلاث اطفال تتراوح أعمارهم بين ٩-١٢عاما جميعهم إخوة إثر سقوطهم في مستنقع مائي مجاور لمنزل والدهم بقرية بيضاء نثيل الجديدة التابعة لمحافظة الشملي وجرى انتشال جثمانهم من المستنقع من قبل الدفاع المدني وأدخلت لمستشفى الشملي .



