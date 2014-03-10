"الإسكان": 7 أشهر لتسليم منازل المتقدمين الجدد

كشفت وزارة الإسكان عن أن المتقدمين الذين قاموا بإدخال طلباتهم عبر بوابة إسكان الإلكترونية خلال هذا الأسبوع سيتمكنون من الحصول على منتجاتهم السكنية بعد سبعة أشهر فقط، يتخللها فرز الطلبات ودراسة نقاط الأولوية قبل البدء في تخصيص المنتجات السكنية.

وقال محمد الزميع المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان لـ"العربية.نت" إن كل المتقدمين الذين بدأوا هذا الأسبوع بإدخال طلباتهم في بوابة إسكان ستكون لديهم فرصة الحصول على منتجاتهم السكنية بعد سبعة أشهر فقط. مضيفاً أن البرنامج يعطي الأولوية في التسليم عبر نقاطه الخمس للأكثر حاجة بين المواطنين.

وأضاف الزميع أن وزارة الإسكان تتحصل أسبوعياً على أراض جديدة وتقوم بتطويرها مشيراً إلى وجود برنامج في مراحله الأخيرة يستهدف الشراكة مع القطاع الخاص لضمان الحصول على أراض من أصحاب العقارات، قبل أن تقوم الوزارة بتطويرها، ومن ثم إنشائها على هيئة وحدات سكنية تباع بأسعار ميسرة للمواطنين.

وكانت وزارة الإسكان قد أطلقت يوم الجمعة الماضي البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم السكني "إسكان" (www.eskan.gov.sa) لجميع المواطنين في كل مناطق المملكة، داعية الراغبين في الحصول على منتجات الدعم السكني التي تشمل وحدات سكنية أو أرض أو قرض أو أرض وقرض إلى التسجيل واستكمال بياناتهم عبر البوابة.

وحول آلية احتساب نقاط الأولوية قال الزميع لـ"العربية نت" إن برنامج اسكان صمم لإيصال الدعم السكني إلى الأكثر حاجة من المتقدمين، لافتاً إلى أن مدة الانتظار ستكون مرتبطة بمدى حاجة المتقدم للسكن، وليس لأسبقية التقديم كما كان يحدث مع صندوق التنمية العقاري.