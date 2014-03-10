‏‫حرس الحدود ينقذ قارباً في جدة

‏‫تمكنت دوريات حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة الأحد، من إنقاذ طاقم النزهة (غرناطة البحر) بعد تلقي غرفة القيادة والسيطرة بحرس الحدود طلب استغاثة من قبل طاقم القارب وتم تمرير المعلومات لغرفة القيادة والسيطرة بقطاع الرويس والذي باشر فورا توجيه الدوريات التابعة لمركز ابحر بالتوجه لموقع القارب في الشعب الكبير وإنقاذ طاقمه المكون من 3 أشخاص سعودي وأردني وسوري وهم جميعا بصحة جيدة.

وأهاب الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة العقيد ناجي الجهني بالصيادين والمتنزهين بعدم التردد في الاتصال على غرف القيادة والسيطرة على مدار الساعة للإبلاغ عن أي حوادث قد يتعرضون لها لا قدر الله لتتمكن دوريات حرس الحدود من تقديم المساعدة اللازمة في الوقت المناسب والتأكد أيضا من صيانة القوارب والمحركات بصفة دورية وتوفير محرك احتياط لاستخدامه في حالات تعطل المحرك الرئيسي متمنيا للجميع بالسلامة.

