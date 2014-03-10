381 إنذار وإتلاف 980 قطعة على منشآت صحية في الشرقية

نظمت إدارة الرقابة النسائية بأمانة المنطقة الشرقية خلال الفترة من 1/1/ 1435هـ حتى 30 / 3 / 1435هـ جولات رقابية على المنشئات النسائية الواقعة في مدينة الدمام ومحافظة الخبر والظهران للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها والتأكد من وجود شهادات صحية للعاملات وخلوهم من الأمراض إضافة إلى وجود شهادة مزاولة المهنة والتأكد من الأدوات المستخدمة وطرق تعقيمها وذلك بمشاركة قسم التثقيف الصحي التابع للإدارة.

وأشار مدير عام العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الاعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان إلى إن تلك الحملات تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين ونشر المفاهيم السليمة ومنع انتقال الأمراض والوقاية منها وتعزيز صحة الفرد والمجتمع , وأشار إلى إن عدد المنشئات التي تم زيارتها في محافظة الخبر خلال تلك الفترة بلغت 225 منشأة تم خلالها تسليم 92 إنذار للمنشآت المخالفة, وإتلاف 575 قطعة مصادرة, وفي مدينة الظهران تم زيارة 42 منشأة وتوجيه 20 إنذار , وإتلاف 130 قطعة , أما في مدينة الدمام تم زيارة 422 منشأة وتوجيه 269 إنذار, وإتلاف 275 قطعة تمت مصادرتها, وعن ابرز المخالفات التي تم رصدها أوضح بان هناك بعض المنشآت تمارس أنشطة مخالفة , وبعضها تعاني من سوء في نظافة المعدات ووجود أدوات تالفة ومستحضرات منتهية الصلاحية , وسوء النظافة العامة للموقع.

وأكد الصفيان استمرار الحملات التي تقوم بها إدارة الرقابة النسائية وذلك بهدف حرصها على سلامة المجتمع, مطالبا في الوقت ذاته النساء بضرورة الحرص على عدم استخدام أي أدوات قبل التأكد من سلامتها ونظافتها , والإبلاغ عند وجود أي ملاحظة على رقم البلاغات الطارئة للأمانة ( 940 )، أو مواقع التواصل الاجتماعي على صفحة الامانة

