إزالة تعدي على 45 منحة بلدية بمكة المكرمة

أكد المهندس حسن بن سعيد خنكار رئيس بلدية الشوقة الفرعية عدم التهاون تجاه مراقبة مواقع التعديات ومنع أي مخالفات أو تجاوزات، وأشار إلى أن أمانة العاصمة تواصل مراقبتها الدائمة في هذا الشأن.

وقال خنكار إن "البلدية تقوم بالحملات المتتالية لمراقبة كافة المخططات وستواصل مهامها في إزالة التعديات دون تأخر أو تهاون، وقد تمت إزالة مزرعة وتعديات على حوالي (45) منحة بمخطط العمرة 11 ، وجميعها مقامة بطرق غير نظامية من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها.

وأشار إلى أن: "لدينا حملة موسعة لإزالة المخالفات وشملت الإزالة الأخيرة عددا من التعديات والمواقع غير النظامية والمقامة بطرق عشوائية والتي لا يحمل أصحابها صكوكا شرعية وذلك بمشاركة عدد من منسوبي الجهات الأمنية والضبط الإداري بالعاصمة المقدسة.

وأضاف: "لدينا العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية".