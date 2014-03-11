المبتعثون السابقون يؤهلون الجدد نفسياً ومالياً

في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الأخطاء، وتحذير الآخرين من ارتكابها، أقدم مبتعثون سابقون أنهوا رحلتهم الدراسية، على تكوين فريق تطوعي، يعمل على تأهيل المبتعثين الجدد نفسياً ومالياً.

وسمّى الفريق نفسه بـ"أجيال من أجل أجيال" ويضم عددا من الطلبة الذين سبق لهم الدراسة في الخارج.

وأقام الفريق ملتقى في مدينة جدة استعرض من خلاله أبرز التحديات والتجارب أمام الطلاب والطالبات في رحلة الدراسة خارج الوطن، حيث يعمل الفريق على إعداد الطلبة من الناحية النفسية والمالية والإدارية لمعايشة الوضع الجديد عليهم خارج الوطن وذلك ضمن برنامج يطلق عليه الفريق التطوعي "مبتعثين برتبة سفير للوطن في الخارج".

وأكدت رئيسة فريق جدة سارة الرميخاني بأن فريقها التطوعي يسعى لوضع اللبنة الأولى لتحويل رؤيتهم إلى واقع ملموس من خلال نقل خبراتهم تجاه الجيل الجديد، مشيرة إلى أن فريقها أخذ على عاتقه مساعدات الجيل الجديد على تجاوز تحديات الابتعاث وتحويل رحلة الدراسة إلى قصة نجاح.

وأضافت الرميخاني: "في رحلتنا الرابعة نقف وبين أيدينا تساؤلات من مبتعثين حائرين نحاول جاهدين طمأنتهم وتوجيههم"، وتابعت: "نسعى دون ملل أن نمد لهم يد العون ليصلوا الى غاياتهم بالطرق الأقصر متجاوزين عقبات الغربة والابتعاث.. ننبههم الى أخطاء وقعنا فيها أو رأينا غيرنا يقع فيها ليتفادوها، نحاول بخبراتنا أن ننير لهم طريقا اضطررنا ذات يوم لقطعه مظلما".

بدورها قالت عضو الفريق الدكتورة أمل نمنقاني إن فريق العمل قد ركز في حديثه مع الطلاب والطالبات على البدايات وترتيب الأولويات وكيفية وضع الاهداف والخطط لتحقيقها، وتأكيدهم على أن الابتعاث هو الخطوة الأولى في الطريق لتحقيق الأهداف.

وأضافت نمنقاني بأن الفريق على مدى يومين تناول أنواع الدراسة والاختبارات اللازم تجاوزها للإعداد للتقديم في الجامعات واجتياز المقابلات الشخصية وكتابة السير الذاتية، كما تناول الفريق أيضا ترتيب الأمور المالية وإدارة راتب الابتعاث، وتنظيم الموارد، وكيفية تقنين الصرف أثناء الابتعاث، وتسليط الضوء على رؤية فريق "أجيال من أجل أجيال" لإعداد سفراء للوطن.





