اﻷرصاد تقر المقاييس البيئية وتمهل المنشآت 5 أعوام

اعتمدت الرئاسة العامة ﻷرصاد وحماية البيئة المقاييس البيئية الجديدة لجودة الهواء والمياه والضوضاء، وأعلنت الرئاسة في بيان لها، تسلمت "العربية.نت" نسخة منه، عزمها تطبيق تلك المقاييس على المشاريع الجديدة، التي لا تزال في مراحل الجدوى والتصاميم، بينما ستمنح المنشآت القائمة خمس سنوات، لتعديل وضعها.

وكان الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر صادق اليوم في جدة، على اعتماد المقاييس البيئية الجديدة لجودة الهواء والمياه والضوضاء، ونوه إلى أنه تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة عند إعداد وتطوير هذه المقاييس.

وقال الجاسر إن: "هذا القرار يأتي استنادا إلى ما نص عليه النظام العام للبيئة، في الفقرة الثالثة من مادته الثالثة، بأن تقوم الجهة المختصة بإعداد مقاييس حماية البيئة، وإصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها".

وأضاف: "من هذا المنطلق فإن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قامت بإعداد وتطوير منظومة من المقاييس والمعايير والإرشادات البيئية، التي تحقق مبدأ حماية صحة الإنسان، والمحافظة على البيئة، وصون مواردها الطبيعية، وتطبيق نهج الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، في جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والصناعية والزراعية والتنموية المختلفة".

وأشار إلى أن هذه المقاييس تهدف إلى الإيفاء بالتزامات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نحو حماية البيئة، ولتواكب متطلبات الحاضر، واحتياجات المستقبل، لتشمل جوانب مقاييس جودة الهواء والمياه والضوضاء.

ودعا الرئيس العام في ختام تصريحه الجميع إلى المساهمة في المحافظة على البيئة وحمايتها من كافة أشكال التلوث، وصون مواردها الطبيعية في الحاضر والمستقبل.