السماح لمعتقلين بغوانتانامو من الاتصال بذويهم في جدة

‏‫نظمت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بمدينة جدة اليوم اتصالات مرئية بين المعتقلين في "غوانتانامو" وأسرهم في جدة، وذلك بناء على توجيهات الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي في إطار حرصه على أهمية استكمال الدور الإنساني الذي تقوم به الهيئة من خلال برنامج إعادة الروابط العائلية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة مكة المكرمة علي عبدالله الغامدي أن المكالمات المرئية قد جرت بوجود الأمير بندر بن فيصل آل سعود نائب المدير العام للإدارة العامة للشؤون الدولية المشرف على برنامج إعادة الروابط العائلية بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالإضافة الى رئيس مكتب الروابط العائلية بمنطقة مكة المكرمة بندر ناصر الشهري وبحضور مندوبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر رباب سمير ومندوبي الشؤون الدولية بالهلال الأحمر السعودي فهد المطيري وصالح الشهري وزلفى عبدالله.

