شرطة مكة تضبط ثلاثينيا تخصص في سرقة السيارات

أوقفت شرطة العاصمة المقدسة شابا في عقده الثالث، ووجهت له تهم السطو على مركبات أشخاص وسرقة محتوياتها من أجهزة وقطع ومقتنيات شخصية.

وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي بن عطيه القرشي، أن الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، تلقت بلاغا خلال الشهر المنصرم من أحد الأشخاص، يفيد بسرقة مركبته التي كانت متوقفة في أحد أحياء مكة، مبينا أنه فور تلقي البلاغ تعاملت جهات الاختصاص، بمتابعة مدير شرطة العاصمة المقدسة، اللواء عساف القرشي، بتشكيل فريق عمل أمني متخصص بعمليات البحث والتحري، والتي أسفرت عن العثور على المركبة في أقل من 48 ساعة.

وأضاف: "الإجراءات البحثية أسفرت عن تقليص دائرة الاشتباه، وبفضل من الله وتوفيقه تم القبض على المتهم في فترة قياسية، وبعد إجراء التحقيقات الأولية اتضح أنه أقدم على سرقة ست مركبات أخرى، وتوجه بها لأماكن بعيدة عن الأنظار، وبادر إلى سرقة ما بداخلها من أجهزة إلكترونية ومقتنيات شخصية، كما تبين أن المتهم لديه قضايا أخرى سابقة".

وأكد المقدم القرشي أنه تم التحفظ على المتهم لاستكمال إجراءات التحقيق معه، تمهيدا لإحالته وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.