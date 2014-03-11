محافظة جدة تضبط 15 طنا من "الفوسفيد"

أعلنت محافظة جدة أنه تم ضبط أكثر من 15 طناً من مادة فوسفيد الألمونيوم "الفوسفين" خلال يومين وقالت المحافظة إنه ‏‫بمتابعة وتوجيه من الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة فقد جرى إغلاق فوري لعدد من المؤسسات والمستودعات والصيدليات البيطرية، حيث قامت الجهات المختصة بضبط 15 طناً و376 كيلوغراما من مادة فوسفيد الألمونيوم خلال اليومين الماضيين لدى مؤسسة نقل عفش وصيدلية بيطرية ومستودعات وتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقها وإيقاف المتسببين وتطبيق العقوبة بهم ومحاسبة كل من يساعد في تسريبها وإغلاق هذه المنشآت، وقد قامت الجهات المختصة باستخدام جهاز رصد المواد الكيماوية ITX للكشف عنها.

وأهابت محافظة جدة بكافة أصحاب المحلات التجارية والشركات والمؤسسات ومكاتب التوزيع والمستودعات ومؤسسات النظافة ومكافحة الحشرات والعاملين فيها، وكذلك الأفراد بعدم تداول هذه المادة أو بيعها وعليهم المبادرة بالإبلاغ عنها وتسليمها للجهات المعنية لإخلاء مسؤوليتهم، حيث ستقوم الجهات المختصة بجولات تفتيشية دورية على جميع المواقع التجارية التي قد تقوم ببيع هذه المواد بشكل مخالف وضبط الكميات الموجودة بها مع إحالة من تضبط لديه هذه المواد إلى الجهات المختصة وتحمل العقوبات التي تصدر بحقها، بما في ذلك الحق الخاص والحق العام، وإغلاق المحل أو المؤسسة فوراً ما لم تكن الجهة تحمل تصريحا معتمداً من جهة الاختصاص (وزارة الزراعة) تتيح لها بيع هذه المواد ومعرفة طريقة التعامل معها.

هذا وتتلقى محافظة جدة وشرطة محافظة جدة والدفاع المدني بجدة وفرع وزارة الزراعة بلاغات المواطنين والمقيمين عن هذه المواد الخطرة ومشتقاتها.