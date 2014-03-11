طيران الأمن ينقل مريضيتين إلى الرياض

قامت طائرات الإخلاء الطبي التابعة للقيادة العامة لطيران الأمن بنقل مواطنَين مريضين بحالة صحية حرجة من المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم إلى مدينة الرياض.

ونقلت الطائرتان من أسطول القيادة العامة لطيران الأمن بمنطقة الرياض والمنطقة الشرقية، المواطنَين لمستشفيين متخصصين بالرياض .

وتم إكمال الترتيبات اللازمة بين المستشفيات المعنية لتأمين نقلهما بالإخلاء الجوي حسب المتطلبات التي تتطلبها حالتهما الصحية , كما تم تجهيز الطائرتين بأحدث الأجهزة والأطقم الطبية المتخصصة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

يذكر أن عمليات الإخلاء الطبي بواسطة طائرات القيادة العامة لطيران الأمن بوزارة الداخلية متواصلة لنقل المرضى والمصابين حسب الإجراءات المتبعة كاستقرار الحالة الصحية للمريض التي تسمح بنقله بالطائرة ، ووجود سرير له بالمستشفى المنقول إليه ، والتنسيق المباشر بين المستشفيين ، ووجود مكان مخصص لهبوط الطائرة.

