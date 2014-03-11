كامل وميركل .. « ولا تبع ما لا تملك » !

تحت عنوان ثابت هو «السوق» بدأ رجل الأعمال المعروف الأستاذ صالح عبدالله كامل كتابة مقال أسبوعي مميز في صحيفة مكة المكرمة يتناول تحته بعض شؤون المال والاقتصاد من واقع خبرة عملية ونتاج ممارسة يمتدان إلى نحو خمسة عقود، وقد وجدت في مقالاته طرحا سلسا وثريا لموضوع جاف هو الاقتصاد ووجدته يكتب بالطريقة العفوية التي يتحدث بها في المنتديات الاقتصادية أو المناسبات الاجتماعية أو اللقاءات التلفازية، مما يجعلها أحاديث قريبة من القلب مفهومة مهضومة!.

وقد أعجبني كثيرا من مقالاته في جريدة مكة المكرمة مقال نشر في يوم الاثنين 2/5/1435هـ تحدث فيه عن قاعدة اقتصادية عظيمة وردت في حديث نبوي شريف وهذه القاعدة تقول: «لا تبع ما لا تملك»، مؤكدا أنه لو طبق هذا الحديث في التعاملات التجارية والمالية لما أفلس بنك ولما انكسر فرد ولما ضاعت أمة!

وهذه العبارة النبوية الكريمة وردت في كتب الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قالها للصحابي الجليل حكيم بن حزام رضي الله عنه عندما استفتى ذلك الصحابي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في صحة بيع بضاعة سوف يمتلكها البائع في وقت لاحق لعملية البيع، فأصبح التوجيه النبوي قاعدة في فقه التعاملات المالية، يفوز بخيرها من تمسك بها من التجار ورجال الأعمال في كل زمان ومكان.

وسرني في مقال الأستاذ صالح كامل ما ذكره عن حواره مع المستشارة الألمانية ميركل خلال زيارتها الأخيرة للمملكة وأنها اجتمعت به في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ودار في الاجتماع حديث واستفسارات حول بعض قواعد الاقتصاد الإسلامي وأنه ذكر لها قاعدة «لا تبع ما لا تملك» فطلبت منه المزيد من التوضيح فأرسل إليها في وقت لاحق ثلاث صفحات تشرح هذه القاعدة الإسلامية الذهبية المشتقة من توجيه من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأنها اتصلت به بعد عدة شهور وأبلغته أن القاعدة الإسلامية لا تبع ما لا تملك أصبحت قانونا اقتصاديا في ألمانيا، مشيدا بالمستشارة الألمانية التي لم تستنكف عن الاستفادة من قاعدة اقتصادية إسلامية جاءت بناء على توجيه من رسول الإسلام الدين الذي لا تدين به الزعيمة الألمانية ولكنها أخذت به لما وجدت فيه من مصلحة لوطنها وأمتها واقتصاد بلادها التي تعد من دول العالم الأول حضارة وقوة واقتصادا وازدهارا وعدالة وتقدما..

وحسب فهمي للقاعدة النبوية فإن من يبيع بضاعة على غيره يجب أن يكون مالكا للبضاعة وهي في حوزته تماما حتى تحصل المعاينة وتتم المبايعة على نور، أما إن حجز بضاعة على أساس أنه سيدفع ثمنها للمورد أو البائع الأول ثم يستلمها منه، فيقوم قبل ذلك كله بإعادة بيع البضاعة على شخص ثالث فإنه في هذه الحالة يكون قد باع ما لا يملك!.. شاكرا للكاتب الاقتصادي الكبير الأستاذ صالح كامل ما سطره يراعه من كلمات حية دارت حول قضايا حية.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"