لوحة مستنسخة من ستار الكعبة بـ 4 ملايين ريال

كشف معرض يقام حالياً في جدة، عن عرض لوحة طبق الأصل من ستار الكعبة للبيع في مزاد علني، يبدأ سعرها بـ 4 ملايين ريال. واستخدم فيها كيلوغرامان من الذهب، و 40 كيلوغراما من الفضة، و 43 كيلوغراما من الحرير. واستغرق في صنعها ثمانية أشهر بأيدي سبعة متخصصين من موظفي الكسوة المشرفة.

ويأتي ذلك بعدما دشنت مؤسسة (أجنحه عربية) المتخصصة في تنظيم المعارض والمزادات للفنون المعاصرة في السعودية دورتها الثالثة أمس بعرض أكثر من 50 قطعة فنية وأثرية في "ذا جاليري الفروسية" في نادي الفروسية لليخوت بجدة.

ويشارك في المعرض أعمال لأسماء فنية لامعة في سماء الفن المعاصر كالفنان محمد حيدر، خالد عريج، سعيد قمحاوي، عبد الرحمن السليمان، خالد بن عفيف، إبراهيم بوقس، أحمد قشطة والدكتور محمد أبو النجا وسعود محجوب وهبة عابد وسيما عبد الحي وفاطمة النمر كما سيتم عرض نسخة محدودة موقعة من الفنان العالمي الإنجليزي الأصل دايمن هيرست.

