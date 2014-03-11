مشادة كلامية تقتل ستينياً في الطائف

أكدت شرطة منطقة مكة المكرمة، في بيان تسلمت "العربية.نت" نسخة منه، أن حالة الوفاة التي استقبلها أحد مستشفيات محافظة الطائف، مساء أمس، "طبيعية" و"لا شبهة جنائية فيها".

وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي بن عطيه القرشي، أن الجهات الأمنية في شرطة محافظة الطائف تلقت بلاغا (البارحة ااثنين) من أحد المستشفيات بالمحافظة، يفيد بوصول مواطن في الستين من عمره إلى قسم الطوارئ لديهم، وعند الكشف عليه اتضح أنه قد فارق الحياة.

وبين القرشي أنه على الفور تم انتقال المختصين للموقع، وبعد إجراء الفحوص والمعاينة، لم يلاحظ عليها إصابات تدل على عنف جنائي، واتضح بعد سماع الأقوال الأولية أن الوفاة "عرضية"، إذ يعود سببها لمشادة كلامية بسبب خلاف مع آخرين، وعلى إثرها أغمي عليه وقد فارق الحياة عند وصوله للمستشفى.

وأكد الناطق الإعلامي أنه تم التحفظ على الجثمان لإجراء الفحوص اللازمة من قبل الطب الشرعي، فيما لاتزال التحقيقات جارية تمهيدا لإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.