يا جماعة اعتبروها لاعبا نص كم!

أفي زمن الطفرة والبحبحة والتبذير يتم التقتير على جمعية الثقافة والفنون؟! لا أدري من يقف وراء تقليص ميزانية الجمعية وإلزامها بالتقشف لكنه بكل تأكيد ليس صديقا للثقافة والفنون!

لقد كانت الجمعية تعاني أصلا من حالة التقشف وبالكاد تقوم بواجباتها وتمارس أنشطتها المسرحية والفنية والثقافية التي هي بحاجة للدعم وليس الخنق للتوسع فيها والنهوض بها!

المؤلم أن أسمع وأقرأ عن حالة التقشف هذه في الوقت الذي يزداد فيه تورم وتضخم صفقات وعقود الملايين في أندية كرة القدم!

يا جماعة، اعتبروا الجمعية بالمئات من منتسبيها لاعب كرة قدم محترفا «نص كم»!

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بعض التجار يعتبرون انخفاض هامش الربح خسائر، وقد يكون ذلك مقبولا في حساب البيدر مع الذات أو في مجالس منادمة الأصحاب، لكنه ليس كذلك عند التحدث في وسائل الإعلام، فالربح ربح والخسارة خسارة!

فعل ذلك في السابق بعض ملاك شركات الاسمنت عندما منعوا من التصدير للخارج فاعتبروا ذلك خسارة لهم بينما كانت شركاتهم مستمرة في جني الأرباح، فكل ما حصل أن غلة صافي الربح انخفضت لكنها أبعد ما تكون عن الخسارة!

ويفعله اليوم ملاك محلات المستلزمات النسائية، فالخسائر التي يولولون عليها ليست خسائر فعلية بقدر ما هي انخفاض في هامش الربح، طبعا هم يفكرون بالغلة ولكنهم لا يفكرون بآلاف فرص العمل التي توفرت لبنات الوطن على حساب عيال لبنان والأردن والفلبين وبنغلاديش!

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"