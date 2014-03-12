أوكرانيا تشترط على تأشيرة السعوديين الضمان المالي

اشترطت أوكرانيا على السعوديين والمقيمين تقديم ضمان مالي بنكي للحصول على تأشيرة دخول أو من أجل الإقامة فيها أو عبورها للأجانب والأشخاص ممن ليست لديهم جنسية، مستثنية أصحاب الجوازات الدبلوماسية والخاصة أو أعضاء الوفود الرسمية من تقديم الضمان المالي.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أنه على المواطنين والمقيمين المسافرين إلى أوكرانيا دفع ضمان مالي بمبلغ 90 دولارا أميركيا يومياً أثناء إقامتهم في أوكرانيا.

ويأتي ذلك بعد إقرار السلطات الأوكرانية تعديلات على تشريعاتها، ومنها إلزامية زوارها تقديم ضمان مالي "كشف حساب وصورة من البطاقة الائتمانية" من أجل الحصول على التأشيرة.

