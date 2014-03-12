الخوف من سنوات الانتظار هاجس المتقدمين على الإسكان

أبدى مواطنون سعوديون قاموا بتسجيل طلباتهم في بوابة إسكان الإلكترونية للحصول على منتج سكني تخوفهم من الانتظار لسنوات طويلة قبل أن يحصلوا على منتجاتهم السكنية التي تشمل وحدات سكنية أو أرض أو قرض أو أرض وقرض والتي أعلنت وزارة الإسكان نهاية الأسبوع الماضي أنها متاحة للاختيار عند تقديم المواطنين لطلباتهم.

وقال ندا بن عامر الجليدي المتخصص في الشأن العمراني ومواضيع الإسكان لـ"العربية نت": "هنالك خوف وهذا نابع على وجه التحديد من عدم وضوح الآلية التي من شأنها معرفة المتقدمين الأكثر حاجة، والذين قالت الوزارة إن الأسبقية في الحصول على الطلبات ستكون لهم".

وأضاف الجليدي "ليس هناك وضوح حتى في طريقة السداد أو حجم المبالغ التي ستمنح كقروض سكنية هذه الأمور تجعل التوقعات مخيفة بشأن المدة الزمنية التي سيقضيها أي متقدم يطلب الحصول على منتج سكني".

وكانت وزارة الإسكان قد كشفت لـ"العربية نت" قبل يومين عن أن المتقدمين الذين قاموا بإدخال طلباتهم عبر بوابة إسكان الإلكترونية بعد فتح باب استقبال الطلبات سيتمكنون من الحصول على منتجاتهم السكنية بعد سبعة أشهر فقط يتخللها فرز الطلبات ودراسة نقاط الأولوية قبل البدء في تخصيص المنتجات السكنية.

وتلقي تجربة صندوق التنمية العقاري بظلالها على التجربة الأولى لوزارة الإسكان في منح قروض ومنتجات سكنية مباشرة للمواطنين مع عدم وضوح طريقة احتساب نقاط الأولوية بحسب المراقبين، إذ كان صندوق التنمية العقاري ينظر إلى أسبقية التقديم في توزيع القروض العقارية للمواطنين وهو ما جعل كثيرا منهم ينتظر لسنوات تجاوزت في مرات 20 عاماً قبل الحصول على القرض.

