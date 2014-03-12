الشريم يدعو المسلمين عبر "العربية" لحل نزاعاتهم

دعا إمام الحرم المكي الدكتور سعود الشريم عبر قناة "العربية" المسلمين إلى حل نزاعاتهم عبر التحكيم. وقال للقناة في تصريحات خاصة على هامش ملتقى التحكيم الأول الذي أقيم في جامعة أم القرى: "هذا الملتقى يعتبر باكورة من هذه الكلية الفتية كلية الدراسات القضائية والأنظمة التي تعنى بجانب الأنظمة وبالجانب القضائي بما فيها إقامة مثل هذه الملتقيات، وهذا الملتقى في حقيقته وصورته هو عبارة عن محاولة الى نقلة نوعية وتوضيحية لعموم الناس بمعنى التحكيم".

وأضاف: "التحكيم مسألة معروفة في الشريعة الإسلامية وأنها سابقة ليس كما يدعي البعض أنها لا توجد الا في الحضارة الغربية، إلا أن الحقيقة أن التحكيم قديم وأول من قام به كتاريخ ثابت هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حينما اختلف كفار قريش بالنسبة لحجر الكعبة حول أي قبيلة تضعه في مكانه فاحتكموا على أن أول رجل يدخل من هذا الباب فلما دخل النبي حكّموه فقام عليه الصلاة والسلام وبسط رداءً ووضعوا الحجر بداخله ثم أخذت كل قبيلة طرفا من هذا الرداء حتى وضعه بيده الشريفة".

وأشار إلى أن هذه الحادثة كتأريخ يمكن القول إنها أول حادثة تدل على التحكيم قبل البعثة أما بعدها فقد أيد النبي صلى الله عليه وسلم عدداً من مسائل التحكيم، و"أردنا في هذا الملتقى أن نوضح مسألة التحكيم وهذه الفكرة لو انتشرت سوف تخفف العبء الكبير الذي يقع على المحاكم الشرعية لأن من أهم ما يميز مسألة التحكيم، أولاً الحفاظ على السرية حينما تحكّم جهة مختصة يقتضيها الطرفان فهو أدعى لحفظ أسرار هذه المنازعة، ثانياً أن يكون هذا المحكم قد ارتضاه الطرفان بخلاف ما يكون في القضاء المعتاد لأن القاضي لا يلزم فهو مكلف بولاية عامة فلا يلزم أن يرتضيه الطرفان، هذان الهدفان لهما الأثر الكبير في واقع الناس".

من جهة أخرى أوصى المشاركون بملتقى التحكيم الأول في العالم الإسلامي، الذي أقيم بمكة المكرمة بالتعاون مع فريق التحكيم السعودي، بإنشاء مركز تميز بحثي للدراسات والبحوث المتعلقة بالتحكيم، يكون مقره كلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، إضافة إلى تأييد دعوة الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار العاهل السعودي ورئيس فريق التحكيم السعودي، لإنشاء الاتحاد الدولي لمراكز التحكيم في العالم الإسلامي.