الغبار يداهم الشرقية والرياض

تعرضت المنطقة الشرقية، وايضاً العاصمة الرياض، اليوم الأربعاء، لموجة غبار شديدة انعدمت معها الرؤية، خاصة في مدن الدمام والظهران والخبر بسبب رياح قوية مثيرة للأتربة.

وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني في المنطقة الشرقية، العقيد علي القحطاني، أن المنطقة الشرقية تتعرض حاليا لموجة غبار شديدة، غير أنه لم يتم تسجيل أي حوادث حتى الآن.

وقال لـ"العربية.نت": "كان تقرير الأرصاد الجوية يحذر من غيوم وأمطار، ولكنه تحول لموجة غبار شديدة على كافة محافظات المنطقة الشرقية، ونحن نتابع الوضع بشكل مستمر".

وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قالت في تقريرها المناخي، إنه في يومي الأربعاء والخميس ستكون الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية على مناطق الرياض الشرقية والحدود الشمالية والجوف، بيد أن الأمطار تحولت لموجة غبار غير متوقعة، مما حدا بالرئاسة لتغيير تحذيرها لرياح قوية مثيرة للأتربة، فيما صبغ الإنذار المبكر المناطق الشرقية باللون البرتقالي الذي يعتبر تحذيرا متقدما عن تأثير ظاهرة جوية، ويجب أخذ الحيطة والحذر، وهو حال المنطقة الوسطى، خاصة العاصمة الرياض والخرج، إضافة لنشاط الرياح الشمالية مع انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية والرياض، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتتكون السحب الركامية على مرتفعات الطائف والباحة وعسير. وتوقعت الأرصاد الجوية استمرار الحالة المناخية لصباح غد الخميس.