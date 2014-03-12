القبض على عصابة "احتيال اليكتروني" في مكة

تنفس مواطن الصعداء أمس في مكة المكرمة، بعدما ضبطت شرطة العاصمة المقدسة تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص من جنسية أفريقية، نصبوا عليه في مبلغ مالي، بعد التواصل معه اليكترونيا وايهامه بتسليمه مبلغا ماليا لبناء مسجد.

وفي التفاصيل، فإن مواطنا تقدم ببلاغ يفيد بتعرضه للنصب والإحتيال، وذلك بوصول رسالة على البريد الإلكتروني الخاص به من إمرأة بإحدى الدول الافريقية، ترغب في التواصل معه وتسليمه حقيبة بها مبلغ مليون دولار، بغرض إنشاء مسجد في مكة المكرمة.

وجاء في بلاغ المواطن أنه، وبعد فترة زمنية قصيرة، ورده إتصال من إمرأة إفريقة أخرى تدعي بأنها من إحدى السفارات لدولة إفريقية بمدينة الرياض، وطلبت منه مقابلة احد زملائها بالعمل بمكة المكرمة، لتسليمه حقيبة النقود مقابل رسوم الشحن بمبلغ خمسة آلاف ريال، وعند تنفيذ العملية وإستلامه للحقيبة، اتضح بأن محتواها مجرد اوراق سوداء.

وتضمن البلاغ أن المواطن عاود الاتصال على المرأة وذكر لها ماحدث، وافادت بأنه يستوجب التواصل مع خبير للأوراق النقدية ومحاولة معالجة ذلك، ولكن اﻷمر يستلزم مبلغ خمسة آلاف أخرى، لدفع أجور الخبير، ما دعاه إلى ابلاغ الجهات الامنية بذلك.

إزاء ذلك، صرح الناطق الاعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطيه القرشي بأن فرق البحث والتحري في شرطة العاصمة المقدسة تعامبت مع البلاغ، وذلك بتكوين فريق عمل أمني بتوجيه من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبد العزيز الصولي وبمتابعة من مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء عساف القرشي، وبتكثيف الإجراءات البحثية للقبض على الجاني، ما نتج بتقليص دائرة الإشتباه التي أسفرت بالقبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص من جنسية افريقية تورطوا بتلك الأساليب الإجرامية.وأكد المقدم القرشي بأنه تم التحفظ على المتهمين لإستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدا لإحالتهم وملف القضية لهيئة التحقيق والإدعاء العام .



